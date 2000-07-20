Лаптенок Андрей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛаптенок Андрей Федорович

Лаптенок Андрей Федорович

avatar

Место рождения

Кристамполье, Пуховичский район, Минская область

Дата рождения

1915

Дата смерти

20.07.2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Лаптенок Федор

Мать: не указана

Кристамполье, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
15.02.1944

Сын: Лаптёнок Леонид Андреевич

Мать ребёнка: Калмыкова Нина Степановна

Военная служба
Неизвестно
501 артиллерийский полк, 363 стрелковая дивизия ,35 армия, 1 Дальневосточный фронт.
Военная награда
Неизвестно
Медаль за отвагу. Орден отечественной войны 2 степени.
Смерть
20.07.2000
Первомайское, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close