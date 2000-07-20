Лаптенок Андрей Федорович
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смерти20.07.2000
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Лаптенок Федор
Рождение ребёнка
15.02.1944
Сын: Лаптёнок Леонид Андреевич
Мать ребёнка: Калмыкова Нина Степановна
Военная служба
Неизвестно
501 артиллерийский полк, 363 стрелковая дивизия ,35 армия, 1 Дальневосточный фронт.
Военная награда
Неизвестно
Медаль за отвагу. Орден отечественной войны 2 степени.
Смерть
20.07.2000
Первомайское, Михайловский муниципальный район, Приморский край