Герасимов Александр Кондратьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Герасимов Павел Александрович
Мать ребёнка: Герасимова Наталья Тимофеевна
Сын: Герасимов Трофим Александрович
Мать ребёнка: Герасимова Наталья Тимофеевна
Сын: Герасимов Семён Александрович
Мать ребёнка: Герасимова Наталья Тимофеевна
Дочь: Герасимова Феврония Александровна
Мать ребёнка: Герасимова Наталья Тимофеевна
Сын: Герасимов Евстафий Александрович
Мать ребёнка: Герасимова Наталья Тимофеевна
Дочь: Герасимова Агафья Александровна
Мать ребёнка: Герасимова Наталья Тимофеевна
Сын: Герасимов Захар Александрович
Мать ребёнка: Герасимова Наталья Тимофеевна
Дочь: Герасимова Федосья Александровна
Мать ребёнка: Герасимова Наталья Тимофеевна
Дочь: Герасимова Прасковья Александровна
Мать ребёнка: Герасимова Наталья Тимофеевна
Сын: Герасимов Василий Александрович
Мать ребёнка: Герасимова Наталья Тимофеевна