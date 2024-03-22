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Герасимов Александр Кондратьевич

Место рождения

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.01.1878 ст.

Сын: Герасимов Павел Александрович

Мать ребёнка: Герасимова Наталья Тимофеевна

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.10.1881 ст.

Сын: Герасимов Трофим Александрович

Мать ребёнка: Герасимова Наталья Тимофеевна

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.02.1884 ст.

Сын: Герасимов Семён Александрович

Мать ребёнка: Герасимова Наталья Тимофеевна

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.06.1885 ст.

Дочь: Герасимова Феврония Александровна

Мать ребёнка: Герасимова Наталья Тимофеевна

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.08.1887 ст.

Сын: Герасимов Евстафий Александрович

Мать ребёнка: Герасимова Наталья Тимофеевна

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.02.1889 ст.

Дочь: Герасимова Агафья Александровна

Мать ребёнка: Герасимова Наталья Тимофеевна

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1893 ст.

Сын: Герасимов Захар Александрович

Мать ребёнка: Герасимова Наталья Тимофеевна

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.03.1896 ст.

Дочь: Герасимова Федосья Александровна

Мать ребёнка: Герасимова Наталья Тимофеевна

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.10.1897 ст.

Дочь: Герасимова Прасковья Александровна

Мать ребёнка: Герасимова Наталья Тимофеевна

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.12.1898 ст.

Сын: Герасимов Василий Александрович

Мать ребёнка: Герасимова Наталья Тимофеевна

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимова Наталья Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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