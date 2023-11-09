Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Иванович

Место рождения

погост Борзецов

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

погост Борзецов
Рождение ребёнка
07.08.1771

Сын: Михей Федорович

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

погост Борзецов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Георгий Федорович

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

погост Борзецов
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
Неизвестно
погост Борзецов
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