Федор Иванович
Место рожденияпогост Борзецов
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.08.1771
Сын: Михей Федорович
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
погост Борзецов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Георгий Федорович
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
погост Борзецов
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
Неизвестно
погост Борзецов