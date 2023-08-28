Тяжёлова Федосия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андрей
Рождение ребёнка
?.03.1903
Дочь: Николаева Матрёна
Отец ребёнка: Тяжёлов Николай
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Прусова Екатерина
Отец ребёнка: Тяжёлов Николай
Рождение ребёнка
04.12.1918
Дочь: Тяжёлова Валентина
Отец ребёнка: Тяжёлов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тяжёлов Николай
Смерть
Неизвестно