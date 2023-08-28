Тяжёлова Федосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тяжёлова Федосия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.03.1903

Дочь: Николаева Матрёна

Отец ребёнка: Тяжёлов Николай

Жирновск, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Прусова Екатерина

Отец ребёнка: Тяжёлов Николай

Жирновск, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
04.12.1918

Дочь: Тяжёлова Валентина

Отец ребёнка: Тяжёлов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тяжёлов Николай

Смерть
Неизвестно
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