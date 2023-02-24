Белов Никифор Никифорович
Место рожденияКлючи, Кузнецкий, Саратовская, Россия
Дата рождения23.03.1913
Дата смерти24.03.1913
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1913
Отец: Белов Никифор Тимофеевич
Мать: Белова Мария Григорьевна
Ключи, Кузнецкий, Саратовская, Россия
Крещение
24.03.1913
Ключи, Кузнецкий, Саратовская, Россия
Смерть
24.03.1913
Ключи, Кузнецкий, Саратовская, Россия
Похороны
25.03.1913
Ключи, Кузнецкий, Саратовская, Россия