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Белов Никифор Никифорович

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Место рождения

Ключи, Кузнецкий, Саратовская, Россия

Дата рождения

23.03.1913

Дата смерти

24.03.1913

Пол

Мужской

Отец

Около 1878 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1913

Отец: Белов Никифор Тимофеевич

Мать: Белова Мария Григорьевна

Ключи, Кузнецкий, Саратовская, Россия
Крещение
24.03.1913
Ключи, Кузнецкий, Саратовская, Россия
Смерть
24.03.1913
Ключи, Кузнецкий, Саратовская, Россия
Похороны
25.03.1913
Ключи, Кузнецкий, Саратовская, Россия
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