Маринина (Карманова) Елена
Место рождения
Дата рождения1849
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Кармановъ Меѳодій
Рождение ребёнка
21.05.1872
Сын: Марининъ Никита
Отец ребёнка: Исаковъ Марининъ Сергей
Рождение ребёнка
23.01.1875
Дочь: Ксенія
Отец ребёнка: Исаковъ Марининъ Сергей
Рождение ребёнка
28.10.1881
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Исаковъ Марининъ Сергей
Рождение ребёнка
05.05.1884
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Исаковъ Марининъ Сергей
Рождение ребёнка
02.06.1890
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Исаковъ Марининъ Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаковъ Матвей
Отец ребёнка: Исаковъ Марининъ Сергей
Бракосочетание
Неизвестно