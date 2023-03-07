Маринина (Карманова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаринина (Карманова) Елена

Маринина (Карманова) Елена

avatar

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1849

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Кармановъ Меѳодій

Мать: Карманова Дарья Григорьева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.05.1872

Сын: Марининъ Никита

Отец ребёнка: Исаковъ Марининъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.01.1875

Дочь: Ксенія

Отец ребёнка: Исаковъ Марининъ Сергей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1881

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Исаковъ Марининъ Сергей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.05.1884

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Исаковъ Марининъ Сергей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.06.1890

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Исаковъ Марининъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаковъ Матвей

Отец ребёнка: Исаковъ Марининъ Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаковъ Марининъ Сергей

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close