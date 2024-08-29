Салмин Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смерти29.03.1914 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1888 ст.
Мать ребёнка: Салмина (Самохина Или Волкова) Прасковья Никифоровна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Казакова (Салмина) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Салмина (Самохина Или Волкова) Прасковья Никифоровна
Рождение ребёнка
04.10.1906 ст.
Мать ребёнка: Салмина (Самохина Или Волкова) Прасковья Никифоровна
Смерть
29.03.1914 ст.