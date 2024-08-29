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Салмин Василий Дмитриевич

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1869

Дата смерти

29.03.1914 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Салмин Дмитрий Никифорович

Мать: Салмина Мавра (Марфа) Ивановна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салмина (Самохина Или Волкова) Прасковья Никифоровна

Рождение ребёнка
24.01.1888 ст.

Сын: Салмин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Салмина (Самохина Или Волкова) Прасковья Никифоровна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Казакова (Салмина) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Салмина (Самохина Или Волкова) Прасковья Никифоровна

Генераловка, Зильдяровская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
04.10.1906 ст.

Сын: Салмин Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Салмина (Самохина Или Волкова) Прасковья Никифоровна

Генераловка, Зильдяровская волость, Белебеевский уезд
Смерть
29.03.1914 ст.
Генераловка, Зильдяровская волость, Белебеевский уезд

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