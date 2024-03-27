Парфенов Андрей Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфенов Андрей Егорович

Место рождения

д.Васильевка Самарская губ., Бугурусланский уезд, Коровинская вол

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
Неизвестно
Парфенов Андрей Егорович болен, Место рождения: Самарская губ., Бугурусланский уезд, Коровинская вол., Место службы: 441-й пехотный Тверской полк, рядовой, Дата события: 17.08.1916 Картотека потерь
Рождение ребёнка
1914

Сын: Парфенов Фома Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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