Парфенов Андрей Егорович
Место рожденияд.Васильевка Самарская губ., Бугурусланский уезд, Коровинская вол
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
Парфенов Андрей Егорович болен, Место рождения: Самарская губ., Бугурусланский уезд, Коровинская вол., Место службы: 441-й пехотный Тверской полк, рядовой, Дата события: 17.08.1916 Картотека потерь
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно