(Е) Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Мирон Федоров
Рождение ребёнка
16.06.1831
Дочь: Агриппина Мироновна
Отец ребёнка: Мирон Федоров
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Мирон Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мирон Федоров
Смерть
Неизвестно