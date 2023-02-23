(Е) Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Е) Матвеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Мирон Федоров

Рождение ребёнка
16.06.1831

Дочь: Агриппина Мироновна

Отец ребёнка: Мирон Федоров

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Мирон Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мирон Федоров

Смерть
Неизвестно
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