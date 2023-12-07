Тараканов Василей Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Тараканов Осип Семенович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1748
Сын: Тараканов Степан Васильевич
Мать ребёнка: Тараканова (Воронова) Матрона Ерофеевна
Рождение ребёнка
1749
Сын: Тараканов Петр Васильевич
Мать ребёнка: Тараканова (Воронова) Матрона Ерофеевна
Рождение ребёнка
1757
Дочь: (Тараканова) Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Тараканова (Воронова) Матрона Ерофеевна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: (Тараканова) Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Тараканова (Воронова) Матрона Ерофеевна
Смерть
Неизвестно