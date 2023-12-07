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Тараканов Василей Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Тараканов Осип Семенович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тараканова (Бердникова) Матрона Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тараканова (Воронова) Матрона Ерофеевна

Рождение ребёнка
1748

Сын: Тараканов Степан Васильевич

Мать ребёнка: Тараканова (Воронова) Матрона Ерофеевна

Рождение ребёнка
1749

Сын: Тараканов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Тараканова (Воронова) Матрона Ерофеевна

Рождение ребёнка
1757

Дочь: (Тараканова) Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Тараканова (Воронова) Матрона Ерофеевна

Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Тараканова) Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Тараканова (Воронова) Матрона Ерофеевна

Смерть
Неизвестно

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