Перова Прасковья Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерова Прасковья Акимовна

Перова Прасковья Акимовна

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

19.07.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1894

Отец: Перов Аким Ефимович

Мать: Перова (Скуратова) Наталья Алексеевна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №52, метрическая книга за 1894 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
20.07.1894
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы крестьянин Петр Михаилов Косматов [сын Михаила Петровича, родился после 1862 года] и крестьянская девица Евдокия Иванова Свиридова
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.