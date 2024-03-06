Перова Прасковья Акимовна
Место рождения
Дата рождения19.07.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1894
Рождение, крещение: запись о рождении №52, метрическая книга за 1894 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
20.07.1894
Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы крестьянин Петр Михаилов Косматов [сын Михаила Петровича, родился после 1862 года] и крестьянская девица Евдокия Иванова Свиридова
Смерть
Неизвестно