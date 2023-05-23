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Кручина Татьяна Валентиновна
Кручина Татьяна Валентиновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Кручина Валентин Михайлович
Мать
Кручина Галина
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Кручина Валентин Михайлович
Мать:
Кручина Галина
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