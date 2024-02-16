Комагорцев Виктор Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
2004
Сын: Комагорцев Владислав Викторович
Мать ребёнка: Комагорцева Попова Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
2008
Дочь: Комагорцева Анастасия Викторовна
Мать ребёнка: Комагорцева Попова Людмила Николаевна