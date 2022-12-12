- Агафья Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Сын: Чернов Павел Федотов
Отец ребёнка: - Федот Тимофеев
Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: - Федот Тимофеев
Смерть
Неизвестно