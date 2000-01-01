Кебкал Ефросинья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Кебкал Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Кебкал Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Кебкал Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Кебкал Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
10.06.1789
Отец ребёнка: Кебкал Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Кебкал Павел Григорьевич
Смерть
Неизвестно