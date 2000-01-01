Кебкал Ефросинья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кебкал Ефросинья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Кебкал Емельян Павлович

Отец ребёнка: Кебкал Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Кебкал Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
1786

Сын: Кебкал Матвей Павлович

Отец ребёнка: Кебкал Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
1787

Сын: Кебкал Захар Павлович

Отец ребёнка: Кебкал Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
10.06.1789

Сын: Кебкал Тимофей Павлович

Отец ребёнка: Кебкал Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
1795

Сын: Кебкал Степан Павлович

Отец ребёнка: Кебкал Павел Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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