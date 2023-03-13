Шаманина Фекла Дмитрева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманина Фекла Дмитрева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Шаманинъ Иванъ

Отец ребёнка: Шаманинъ Иванъ

Притыкино, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Шаманинъ Иванъ

Притыкино, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Колкотина Авдотья

Отец ребёнка: Шаманинъ Иванъ

Притыкино, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Маврина Пелагея

Отец ребёнка: Шаманинъ Иванъ

Притыкино, Нижегородскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаманинъ Иванъ

Смерть
1785
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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