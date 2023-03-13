Шаманина Фекла Дмитрева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смерти1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Шаманинъ Иванъ
Отец ребёнка: Шаманинъ Иванъ
Притыкино, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Шаманинъ Иванъ
Притыкино, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Колкотина Авдотья
Отец ребёнка: Шаманинъ Иванъ
Притыкино, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Маврина Пелагея
Отец ребёнка: Шаманинъ Иванъ
Притыкино, Нижегородскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шаманинъ Иванъ
Смерть
1785
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан