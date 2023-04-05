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Анна
Анна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1983
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Шорохова Галина Николаевна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1983
Отец: не указан
Мать:
Шорохова Галина Николаевна
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