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(Першина) Марфа
(Першина) Марфа
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1797
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Першина Фекла
1760 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать:
Першина Фекла
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