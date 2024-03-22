Басалаева (Артёмова) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басалаева (Артёмова) Анна Фёдоровна

Место рождения

Аннинск, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Артемов Федор Васильевич

Мать: не указана

Аннинск, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
1907

Муж: Басалаев Семён Васильевич

Рождение ребёнка
1921

Сын: Басалаев Василий Семенович

Отец ребёнка: Басалаев Семён Васильевич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Басалаев Михаил Семенович

Отец ребёнка: Басалаев Семён Васильевич

Волчиха, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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