Басалаева (Артёмова) Анна Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Артемов Федор Васильевич
Бракосочетание
1907
Рождение ребёнка
1921
Сын: Басалаев Василий Семенович
Отец ребёнка: Басалаев Семён Васильевич
Рождение ребёнка
1924
Сын: Басалаев Михаил Семенович
Отец ребёнка: Басалаев Семён Васильевич
Волчиха, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно