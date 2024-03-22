Дымнич Онисим Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дымнич Онисим Лаврентьевич

Место рождения

Чесновский Раковец, Тернопільська область

Дата рождения

14.07.1884 ст.

Дата смерти

16.07.1884 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1884 ст.

Отец: Дымнич Лаврентий Иванович

Мать: Дымнич Матрона Ивановна

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Крещение
15.07.1884 ст.
Чесновский Раковец, Тернопільська область
Крестьянин села Чесновского Раковца Лаврентий Иванов Дымнич и законная жена его Матрона Иванова, оба православного вероисповедания Восприемники: крестьянин села Чесновского Раковца Петр Гаврилов Дымн... Показать все
Смерть
16.07.1884 ст.
Чесновский Раковец, Тернопільська область
от конвульсий
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