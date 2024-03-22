Дымнич Онисим Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения14.07.1884 ст.
Дата смерти16.07.1884 ст.
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1884 ст.
Отец: Дымнич Лаврентий Иванович
Мать: Дымнич Матрона Ивановна
Крещение
15.07.1884 ст.
Крестьянин села Чесновского Раковца Лаврентий Иванов Дымнич и законная жена его Матрона Иванова, оба православного вероисповедания Восприемники: крестьянин села Чесновского Раковца Петр Гаврилов Дымн... Показать все
Смерть
16.07.1884 ст.
от конвульсий