Паздерина (Передвигина) Фекла Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паздерина (Передвигина) Фекла Алексеева

Место рождения

Вверх по речке Перевозной, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности
1849 г.р.

Добавил:

АФ
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Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Вверх по речке Перевозной, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
16.02.1845

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.01.1846

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.02.1849

Дочь: Евдокiя Иванова

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно