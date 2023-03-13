Москвичева Прасковья Полуектова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМосквичева Прасковья Полуектова

Москвичева Прасковья Полуектова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Москвичевъ Лука

Отец ребёнка: Москвичевъ Арефей

Орловка
Рождение ребёнка
1778

Сын: Москвичевъ Михаилъ

Отец ребёнка: Москвичевъ Арефей

Орловка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Москвичевъ Арефей

Смерть
1788
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close