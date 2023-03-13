Москвичева Прасковья Полуектова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Москвичевъ Лука
Отец ребёнка: Москвичевъ Арефей
Орловка
Рождение ребёнка
1778
Сын: Москвичевъ Михаилъ
Отец ребёнка: Москвичевъ Арефей
Орловка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Москвичевъ Арефей
Смерть
1788
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область