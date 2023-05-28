Глушко (Зотова) Елена Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1983
Сын: Глушко Михаил Александрович
Отец ребёнка: Глушко Александр Михайлович
Рождение ребёнка
13.04.1992
Дочь: Некрасова Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Глушко Александр Михайлович