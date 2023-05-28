Глушко (Зотова) Елена Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушко (Зотова) Елена Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1962

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1983

Сын: Глушко Михаил Александрович

Отец ребёнка: Глушко Александр Михайлович

Рождение ребёнка
13.04.1992

Дочь: Некрасова Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Глушко Александр Михайлович