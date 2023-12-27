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Михаил Давидов

Место рождения

д.Максимово Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

20.11.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1893

Отец: Макс Давид Давидов

Мать: Дария Антова

д.Максимово Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.05.1912

Жена: Анна Петрова (Павлова)

Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
03.10.1913

Дочь: Пелагея Михайлова

Мать ребёнка: Анна Петрова (Павлова)

д.Максимово Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ. 3 окт 1913
Смерть
Неизвестно
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