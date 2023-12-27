Михаил Давидов
Место рожденияд.Максимово Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения20.11.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.11.1893
Отец: Макс Давид Давидов
Мать: Дария Антова
д.Максимово Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.05.1912
Жена: Анна Петрова (Павлова)
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
03.10.1913
Дочь: Пелагея Михайлова
Мать ребёнка: Анна Петрова (Павлова)
д.Максимово Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ. 3 окт 1913
Смерть
Неизвестно