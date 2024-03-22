Дунина-Борковская (Бороздна) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Бракосочетание
Около 1792
Муж: Михаил Михайлович Дунин-Борковский,1756 года рождения, надворный советник в 1809 году, Новгород-Северский поветовый (уездный) маршал (предводитель дворянства) в 1797-1803 годах.
Место жительства
1804
Упоминается в 1784-1804 годах.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно