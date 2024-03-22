Дунина-Борковская (Бороздна) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунина-Борковская (Бороздна) Анастасия Ивановна

Место рождения

Медведевка, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1740 г.р.

Мать

Около 1745 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Бороздна Иван Иванович

Мать: Бороздна Анастасия Антоновна

Медведевка, Чернігівська область
Бракосочетание
Около 1792

Муж: не указан

Новгород-Северский, Чернігівська область
Муж: Михаил Михайлович Дунин-Борковский,1756 года рождения, надворный советник в 1809 году, Новгород-Северский поветовый (уездный) маршал (предводитель дворянства) в 1797-1803 годах.
Место жительства
1804
Новгород-Северский, Чернігівська область
Упоминается в 1784-1804 годах.
Место жительства
Неизвестно
Новгород-Северский, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Новгород-Северский, Чернігівська область
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