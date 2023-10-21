Карпов Григорий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарпов Григорий Петрович

Карпов Григорий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1871

Сын: Карпов Иоанн Григорьевич

Мать ребёнка: Карпова Дарья Петровна

Рождение ребёнка
04.02.1879

Сын: Карпов Димитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Карпова Дарья Петровна

Рождение ребёнка
28.05.1889

Сын: Карпов Иоанн Григорьевич

Мать ребёнка: Карпова Дарья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпова Дарья Петровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close