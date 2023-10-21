Карпов Григорий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.06.1871
Мать ребёнка: Карпова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
04.02.1879
Сын: Карпов Димитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Карпова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
28.05.1889
Мать ребёнка: Карпова Дарья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карпова Дарья Петровна
Смерть
Неизвестно