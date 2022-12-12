Косиченкова (Еремеева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косиченкова (Еремеева) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1836 и 1837

Дата смерти

20.04.1914 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1836 и 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1852

Муж: Косиченков Михаил Борисович

Соленое Займище, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Косыченков Василий Михайлович

Отец ребёнка: Косиченков Михаил Борисович

Соленое Займище, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
20.04.1914 ст.
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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