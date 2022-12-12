Косиченкова (Еремеева) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1836 и 1837
Дата смерти20.04.1914 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1836 и 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1852
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Косыченков Василий Михайлович
Отец ребёнка: Косиченков Михаил Борисович
Смерть
20.04.1914 ст.
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область