Пушин Семен Матфiев
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Пушин Матвей
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
16.05.1852
Жена: Матрона Терентiева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пушин Никита Семенов
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пушин Федор Семенов
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно