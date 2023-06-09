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Пушин Семен Матфiев

Место рождения

Старые Тукмачи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Пушин Матвей

Мать: скрыто настройками приватности

Старые Тукмачи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
16.05.1852

Жена: Матрона Терентiева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушин Никита Семенов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Старые Тукмачи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушин Федор Семенов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Старые Тукмачи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно