Скуратова Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Скуратов Михайло
Отец ребёнка: Скуратов Герасим Отст. Солдат Кр. Св. Петра Карпов
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Первушина Екатерина Герасимова
Отец ребёнка: Скуратов Герасим Отст. Солдат Кр. Св. Петра Карпов
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Скуратов Михаил Герасимов
Отец ребёнка: Скуратов Герасим Отст. Солдат Кр. Св. Петра Карпов
Рождение ребёнка
21.04.1777
Отец ребёнка: Скуратов Герасим Отст. Солдат Кр. Св. Петра Карпов
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Ульяна Герасимова
Отец ребёнка: Скуратов Герасим Отст. Солдат Кр. Св. Петра Карпов
Рождение ребёнка
19.10.1783
Сын: Скуратов Дмитрий Герасимов
Отец ребёнка: Скуратов Герасим Отст. Солдат Кр. Св. Петра Карпов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно