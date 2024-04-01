Скуратова Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скуратова Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Скуратов Михайло

Отец ребёнка: Скуратов Герасим Отст. Солдат Кр. Св. Петра Карпов

Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Первушина Екатерина Герасимова

Отец ребёнка: Скуратов Герасим Отст. Солдат Кр. Св. Петра Карпов

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Скуратов Михаил Герасимов

Отец ребёнка: Скуратов Герасим Отст. Солдат Кр. Св. Петра Карпов

Рождение ребёнка
21.04.1777

Сын: Скуратов Федор Герасимов

Отец ребёнка: Скуратов Герасим Отст. Солдат Кр. Св. Петра Карпов

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Ульяна Герасимова

Отец ребёнка: Скуратов Герасим Отст. Солдат Кр. Св. Петра Карпов

Рождение ребёнка
19.10.1783

Сын: Скуратов Дмитрий Герасимов

Отец ребёнка: Скуратов Герасим Отст. Солдат Кр. Св. Петра Карпов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скуратов? Андрей Отст. Р. Плосского

Отец ребёнка: Скуратов Герасим Отст. Солдат Кр. Св. Петра Карпов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скуратов Герасим Отст. Солдат Кр. Св. Петра Карпов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скуратов Герасим Отст. Солдат Кр. Св. Петра Карпов

Смерть
Неизвестно
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