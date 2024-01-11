Айсин Абдулла Мусинович
Место рожденияМалое Рыбушкино
Дата рождения07.10.1920
Дата смерти28.02.1953
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1920
Отец: Айсин Муса
Малое Рыбушкино
Рождение ребёнка
15.08.1940
Дочь: Абдулхакова Муксиня
Мать ребёнка: Айсина Вясимя
Малое Рыбушкино
Рождение ребёнка
06.09.1942
Малое Рыбушкино
Рождение ребёнка
15.06.1945
Малое Рыбушкино
Рождение ребёнка
16.08.1950
Малое Рыбушкино
Рождение ребёнка
30.09.1952
Малое Рыбушкино, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надия
Мать ребёнка: Айсина Вясимя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Айсин Ахмет
Мать ребёнка: Айсина Вясимя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Айсин Зиннур
Мать ребёнка: Айсина Вясимя
Военная награда
Неизвестно
Айсин Абдулла Мусинович Дата рождения __.__.1920 Место рождения Горьковская обл., с. Красив. Остров Наименование награды Орден Отечественной войны II степени
Смерть
28.02.1953
Малое Рыбушкино
Похороны
Неизвестно
Малое Рыбушкино