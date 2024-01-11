Айсин Абдулла Мусинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАйсин Абдулла Мусинович

Айсин Абдулла Мусинович

Место рождения

Малое Рыбушкино

Дата рождения

07.10.1920

Дата смерти

28.02.1953

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1940 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1920

Отец: Айсин Муса

Мать: не указана

Малое Рыбушкино
Рождение ребёнка
15.08.1940

Дочь: Абдулхакова Муксиня

Мать ребёнка: Айсина Вясимя

Малое Рыбушкино
Рождение ребёнка
06.09.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Айсина Вясимя

Малое Рыбушкино
Рождение ребёнка
15.06.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Айсина Вясимя

Малое Рыбушкино
Рождение ребёнка
16.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Айсина Вясимя

Малое Рыбушкино
Рождение ребёнка
30.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Айсина Вясимя

Малое Рыбушкино, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надия

Мать ребёнка: Айсина Вясимя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Айсин Ахмет

Мать ребёнка: Айсина Вясимя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Айсин Зиннур

Мать ребёнка: Айсина Вясимя

Военная награда
Неизвестно
Айсин Абдулла Мусинович Дата рождения __.__.1920 Место рождения Горьковская обл., с. Красив. Остров Наименование награды Орден Отечественной войны II степени
Смерть
28.02.1953
Малое Рыбушкино
Похороны
Неизвестно
Малое Рыбушкино
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close