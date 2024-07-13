Клочкова-Мозгина Светлана Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1985
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клочков Максим
Рождение ребёнка
25.03.2012
Сын: Клочков Кирилл Максимович
Отец ребёнка: Клочков Максим
Рождение ребёнка
22.03.2016
Отец ребёнка: Клочков Максим
Рождение ребёнка
10.01.2023
Дочь: Клочкова Александра Максимовна
Отец ребёнка: Клочков Максим
Рождение ребёнка
10.01.2023
Дочь: Клочкова Анастасия Максимовна
Отец ребёнка: Клочков Максим