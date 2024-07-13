Клочкова-Мозгина Светлана Викторовна 20.07.1985 — найти родственников по фамилии на Familio
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Клочкова-Мозгина Светлана Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1985

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1985

Отец: Мозгин Виктор Николаевич

Мать: Мозгина-Полулях Татьяна Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клочков Максим

Рождение ребёнка
25.03.2012

Сын: Клочков Кирилл Максимович

Отец ребёнка: Клочков Максим

Рождение ребёнка
22.03.2016

Сын: Клочков Макар Максимович

Отец ребёнка: Клочков Максим

Рождение ребёнка
10.01.2023

Дочь: Клочкова Александра Максимовна

Отец ребёнка: Клочков Максим

Рождение ребёнка
10.01.2023

Дочь: Клочкова Анастасия Максимовна

Отец ребёнка: Клочков Максим

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