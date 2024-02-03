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Худякова Варвара Потаповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Худяков Дмитрий Ипатович

Отец ребёнка: Худяков Ипат (Игнатий) Киприянович

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Худяков Корнилей Ипатович

Отец ребёнка: Худяков Ипат (Игнатий) Киприянович

Рождение ребёнка
20.08.1881

Сын: Худяков Фаддей Ипатов (Игнатьев)

Отец ребёнка: Худяков Ипат (Игнатий) Киприянович

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Иукова Ефросинья Ипатовна

Отец ребёнка: Худяков Ипат (Игнатий) Киприянович

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Худяков Ипат (Игнатий) Киприянович

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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