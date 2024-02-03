Худякова Варвара Потаповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Худяков Ипат (Игнатий) Киприянович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Худяков Корнилей Ипатович
Отец ребёнка: Худяков Ипат (Игнатий) Киприянович
Рождение ребёнка
20.08.1881
Сын: Худяков Фаддей Ипатов (Игнатьев)
Отец ребёнка: Худяков Ипат (Игнатий) Киприянович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Иукова Ефросинья Ипатовна
Отец ребёнка: Худяков Ипат (Игнатий) Киприянович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно