Болобанов Василий Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1682
Дата смерти1750
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болобанов Дементий Васильевич
Мать ребёнка: Болобанова Марья Леонтиева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кошкино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
1750