Болобанов Василий Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болобанов Василий Никитин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1682

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болобанов Дементий Васильевич

Мать ребёнка: Болобанова Марья Леонтиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болобанова Марья Леонтиева

Место жительства
Неизвестно
Кошкино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
1750
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