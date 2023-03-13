Крыгина Анастасия Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крыгина Анастасия Сергеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1909

Дочь: Крыгина Александра

Отец ребёнка: Крыгинъ Никифоръ

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.06.1910

Дочь: Крыгина Агриппина

Отец ребёнка: Крыгинъ Никифоръ

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.10.1911

Сын: Крыгинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Крыгинъ Никифоръ

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крыгинъ Никифоръ

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