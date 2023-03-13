Крыгина Анастасия Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1909
Дочь: Крыгина Александра
Отец ребёнка: Крыгинъ Никифоръ
Рождение ребёнка
24.06.1910
Дочь: Крыгина Агриппина
Отец ребёнка: Крыгинъ Никифоръ
Рождение ребёнка
23.10.1911
Сын: Крыгинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Крыгинъ Никифоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крыгинъ Никифоръ