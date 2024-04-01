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(Незак.) Яков Самсонов?
(Незак.) Яков Самсонов?
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.10.1872
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
(Ташланова) Таисия Михайлова
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1872
Отец: не указан
Мать:
Таисия Михайлова
Смерть
Неизвестно
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