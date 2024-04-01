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(Незак.) Яков Самсонов?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1872

Отец: не указан

Мать: Таисия Михайлова

Смерть
Неизвестно
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