Шолд Ян Эрик — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шолд Ян Эрик

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1975 г.р.

Дети

2005 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шолд (Назарова) Виктория Александровна

Рождение ребёнка
10.11.2005

Сын: Шолд Бьёрн Александр

Мать ребёнка: Шолд (Назарова) Виктория Александровна

Рождение ребёнка
09.09.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шолд (Назарова) Виктория Александровна

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