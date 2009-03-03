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Городницкий Матвей Андреевич
Городницкий Матвей Андреевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.03.2009
Пол
Мужской
Отец
Городницкий Андрей Геннадьевич
1972 г.р.
Мать
Городницкая (Выдрина) Татьяна Валерьевна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.2009
Отец:
Городницкий Андрей Геннадьевич
Мать:
Городницкая Татьяна Валерьевна
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