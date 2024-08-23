Калинин-Доронин Иван Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинин-Доронин Иван Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1871

Дата смерти

После 23.10.1908

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около ?.12.1888

Сын: Калинин-Доронин Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 23.10.1908

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