Калинин-Доронин Иван Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1871
Дата смертиПосле 23.10.1908
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около ?.12.1888
Сын: Калинин-Доронин Иван Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 23.10.1908