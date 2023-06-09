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Лямин Прокопiй Флоров

Место рождения

Кумена

Дата рождения

05.07.1899 ст.

Дата смерти

04.10.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1899 ст.

Отец: Лямин Фрол Андреев

Мать: Чижова Мария Иванова

Бракосочетание
26.05.1917

Жена: Лямина Екатерина Яковлева

Рождение ребёнка
18.08.1921 ст.

Сын: Лямин Александр Прокопьев

Мать ребёнка: Лямина Екатерина Яковлева

Рождение ребёнка
18.02.1925 ст.

Дочь: Лидия Прокопьева

Мать ребёнка: Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
28.10.1927 ст.

Сын: Лямин Владимир Прокопьев

Мать ребёнка: Евдокия Федорова

Смерть
04.10.1943
Андрей Маркович /Волков/ Pedigree Resource File рождение: 12 август 1804 крещение: 13 август 1804 Пермская губерния, Осинский уезд, Камбарка (Завод Камбарский), Камбарского завода Христорождественск... Показать все