Лямин Прокопiй Флоров
Место рождения
Дата рождения05.07.1899 ст.
Дата смерти04.10.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1899 ст.
Отец: Лямин Фрол Андреев
Мать: Чижова Мария Иванова
Бракосочетание
26.05.1917
Рождение ребёнка
18.08.1921 ст.
Сын: Лямин Александр Прокопьев
Мать ребёнка: Лямина Екатерина Яковлева
Рождение ребёнка
18.02.1925 ст.
Дочь: Лидия Прокопьева
Мать ребёнка: Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
28.10.1927 ст.
Мать ребёнка: Евдокия Федорова
Смерть
04.10.1943
Андрей Маркович /Волков/ Pedigree Resource File рождение: 12 август 1804 крещение: 13 август 1804 Пермская губерния, Осинский уезд, Камбарка (Завод Камбарский), Камбарского завода Христорождественск... Показать все