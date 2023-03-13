Погорелова Лукерья Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Потапава Ульяна
Отец ребёнка: Погореловъ Митрофанъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Погореловъ Митрофанъ
Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Погореловъ Митрофанъ
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Погореловъ Митрофанъ