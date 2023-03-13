Погорелова Лукерья Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погорелова Лукерья Антонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Потапава Ульяна

Отец ребёнка: Погореловъ Митрофанъ

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Погореловъ Митрофанъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Погореловъ Митрофанъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Погореловъ Митрофанъ

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