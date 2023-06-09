Смольянинов Петр
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Смольянинов Игнат
Мать: ?
Рождение ребёнка
1831
Сын: Смольянинов Малафей
Мать ребёнка: Смольянинова Елизавета
Рождение ребёнка
1840
Сын: Смольянинов Владимир
Мать ребёнка: Смольянинова Елизавета
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Смольянинова Елизавета
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Смольянинова Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смольянинова Елизавета
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно