Смольянинов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смольянинов Петр

Место рождения

Паниковец, Елецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Смольянинов Игнат

Мать: ?

Паниковец, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Смольянинов Малафей

Мать ребёнка: Смольянинова Елизавета

Паниковец, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Смольянинов Владимир

Мать ребёнка: Смольянинова Елизавета

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Смольянинова Елизавета

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Смольянинова Елизавета

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смольянинова Елизавета

Смерть
Неизвестно
Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область