Чернышева (Пархоменко) Марина Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышева (Пархоменко) Марина Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
12.10.1894 ст.
Николаевка, Сумська область
Трофим Екимович Гончаренко
Восприемник
27.07.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Параскева Емельяновна Гончаренко
Бракосочетание
21.04.1896 ст.

Муж: Чернышев Степан Никитич

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DK-M?i=233&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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