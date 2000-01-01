Котова Татьяна Пантелеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Котов Гордей
Отец ребёнка: Котов Кузьма
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Котов Кузьма
Рождение ребёнка
1823
Сын: Котов Дмитрий
Отец ребёнка: Котов Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Котов Кузьма
Смерть
Неизвестно