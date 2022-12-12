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Мичков Николай Петрович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

03.05.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1874

Отец: Мичков Петр Степанович

Мать: Мичкова Варвара Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
06.05.1874
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Афонасей Федоров Федотов
Смерть
Неизвестно
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