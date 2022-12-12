Мичков Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения03.05.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1874
Отец: Мичков Петр Степанович
Мать: Мичкова Варвара Егоровна
Крещение
06.05.1874
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Афонасей Федоров Федотов
Смерть
Неизвестно