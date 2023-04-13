(Вотякова) Марина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смерти02.04.1843
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Федосья Захарова
Отец ребёнка: Вотяков Захар Михайлов
Рождение ребёнка
25.01.1805
Отец ребёнка: Вотяков Захар Михайлов
Рождение ребёнка
24.06.1817
Дочь: Агрипина Захарова
Отец ребёнка: Вотяков Захар Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вотякова Васса Захарова
Отец ребёнка: Вотяков Захар Михайлов
Смерть
02.04.1843