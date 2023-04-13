(Вотякова) Марина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Вотякова) Марина Яковлева

(Вотякова) Марина Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

02.04.1843

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Федосья Захарова

Отец ребёнка: Вотяков Захар Михайлов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.01.1805

Сын: Вотяков Григорiй Захаров

Отец ребёнка: Вотяков Захар Михайлов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.06.1817

Дочь: Агрипина Захарова

Отец ребёнка: Вотяков Захар Михайлов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вотякова Васса Захарова

Отец ребёнка: Вотяков Захар Михайлов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
02.04.1843