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Мартемьянов Виталий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

Жена

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Мартемьянов Петр Андреевич

Мать: Агриппина Федоровна

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно