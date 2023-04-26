Мартемьянов Виталий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: Мартемьянов Петр Андреевич
Мать: Агриппина Федоровна
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
1959
Рождение ребёнка
1965
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Ивановна
Смерть
Неизвестно