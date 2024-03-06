Перова Акулина Акимовна
Место рождения
Дата рождения02.06.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1890
Рождение, крещение: запись о рождении №42, метрическая книга за 1890 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
03.06.1890
Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы отставный солдат Никита Игнатов Скуратов [сын Игната Фаддеевича Скуратова, женат на родной сестре Акима] и девица Евдокия Осипова
Смерть
Неизвестно