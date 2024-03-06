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Перова Акулина Акимовна

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

02.06.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1890

Отец: Перов Аким Ефимович

Мать: Перова (Скуратова) Наталья Алексеевна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №42, метрическая книга за 1890 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
03.06.1890
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы отставный солдат Никита Игнатов Скуратов [сын Игната Фаддеевича Скуратова, женат на родной сестре Акима] и девица Евдокия Осипова
Смерть
Неизвестно

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