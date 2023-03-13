Кутянина Стефанида Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутянина Стефанида Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

21.07.1903

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Варганова Меланья Николаева

Отец ребёнка: Кутянинъ Николай

Рождение ребёнка
10.04.1890

Сын: Кутянинъ Александръ

Отец ребёнка: Кутянинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.12.1892

Сын: Кутянинъ Василий

Отец ребёнка: Кутянинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.03.1895

Дочь: Кутянина Анна

Отец ребёнка: Кутянинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1897

Дочь: Кутянина Марья

Отец ребёнка: Кутянинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.02.1899

Сын: Кутянинъ Федоръ

Отец ребёнка: Кутянинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.04.1901

Сын: Кутянинъ Иванъ

Отец ребёнка: Кутянинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутянинъ Николай

Смерть
21.07.1903
Отъ брюшнаго тифа