Кутянина Стефанида Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти21.07.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Варганова Меланья Николаева
Отец ребёнка: Кутянинъ Николай
Рождение ребёнка
10.04.1890
Сын: Кутянинъ Александръ
Отец ребёнка: Кутянинъ Николай
Рождение ребёнка
22.12.1892
Сын: Кутянинъ Василий
Отец ребёнка: Кутянинъ Николай
Рождение ребёнка
23.03.1895
Дочь: Кутянина Анна
Отец ребёнка: Кутянинъ Николай
Рождение ребёнка
20.07.1897
Дочь: Кутянина Марья
Отец ребёнка: Кутянинъ Николай
Рождение ребёнка
05.02.1899
Сын: Кутянинъ Федоръ
Отец ребёнка: Кутянинъ Николай
Рождение ребёнка
27.04.1901
Сын: Кутянинъ Иванъ
Отец ребёнка: Кутянинъ Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кутянинъ Николай
Смерть
21.07.1903
Отъ брюшнаго тифа