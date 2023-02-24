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Анна Зубарева

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Место рождения

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Зубарев Василий Григорьевич

Мать: ?

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
28.04.1891

Муж: Андрей Петрович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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