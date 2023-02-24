Анна Зубарева
Место рожденияДеревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Зубарев Василий Григорьевич
Мать: ?
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
28.04.1891
Муж: Андрей Петрович
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно