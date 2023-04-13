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Четверик Николай Демьянович
Четверик Николай Демьянович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1949
Пол
Мужской
Отец
Четверик Демьян Терентьевич
1910 г.р.
Мать
Четверик (Демушкина) Наталья Дмитриевна
1912 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец:
Четверик Демьян Терентьевич
Мать:
Четверик Наталья Дмитриевна
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