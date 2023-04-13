Четверик Николай Демьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧетверик Николай Демьянович

Четверик Николай Демьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Четверик Демьян Терентьевич

Мать: Четверик Наталья Дмитриевна